مجلس مدينة حمص يواصل منح رخص سير مؤقتة ولوحات رقمية للدراجات ‏الكهربائية

حمص-سانا

تواصل مديرية النقل والمرور في مجلس مدينة حمص استقبال طلبات تسجيل ‏الدراجات الكهربائية ومنحها رخص سير مؤقتة ولوحات أرقام، في إطار تنظيم ‏حركة هذه الدراجات داخل المدينة، وضبط المخالفات.‏

وأوضح مدير النقل في مجلس مدينة حمص المهندس رسمي السباعي في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عملية تسجيل الدراجات الكهربائية بدأت منذ أكثر ‏من ثلاثة أعوام، قبل أن تتوقف لفترة، داعياً أصحاب الدراجات للإسراع في ‏تسجيلها، وأن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً دون تحديد موعد نهائي.‏

وبيّن السباعي أن التسجيل يشمل حالياً الدراجات الكهربائية المزودة بدواسات، في ‏حين تخضع الدراجات غير المزودة بها لإجراءات تنظيمية أخرى يجري العمل ‏عليها، مؤكداً أن الهدف من التسجيل هو منح الدراجة لوحة أرقام ورخصة سير ‏مؤقتة تتيح استخدامها بصورة قانونية، وتجنب مالكيها أي مساءلة عند بدء تطبيق ‏إجراءات الضبط المروري.‏

وأضاف: إن الإقبال على التسجيل يشهد تزايداً ملحوظاً، وإن إجراءات التسجيل ‏بسيطة، وتتطلب صورة عن الهوية الشخصية وتقديم طلب، إضافة إلى الفاتورة ‏الأصلية للدراجة، وفي حال عدم توافرها توجد إجراءات بديلة لتسهيل عملية ‏التسجيل.‏

وأشار السباعي إلى وجود دراسة بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة حمص لنقل ‏الخدمة إلى مركز خدمة المواطن، بما يتيح إنجاز جميع الإجراءات في مكان واحد، ‏بدءاً من تقديم الطلب ودفع الرسوم وحتى استلام الترخيص ولوحة الأرقام مباشرة.‏

من جانبه، أوضح وسام الحصني أنه بادر إلى تسجيل دراجته الكهربائية بعد ‏الإعلان عن ضرورة ذلك، وأنه راجع مجلس المدينة لاستلام لوحة الأرقام بعد ‏انتهاء إجراءات التسجيل، بينما أشار علي محمد الشلة من حي كرم الزيتون إلى أنه ‏أنجز معاملة تسجيل دراجته بسهولة وسرعة.

ويأتي تنظيم تسجيل الدراجات الكهربائية في ظل ازدياد استخدامها داخل مدينة ‏حمص، بهدف ضبط حركتها، وتسهيل متابعتها من قبل الجهات المختصة، وتعزيز ‏السلامة المرورية.