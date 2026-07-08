مجلس مدينة حمص يواصل منح رخص سير مؤقتة ولوحات رقمية للدراجات ‏الكهربائية

حمص-سانا
تواصل مديرية النقل والمرور في مجلس مدينة حمص استقبال طلبات تسجيل الدراجات الكهربائية ومنحها رخص سير مؤقتة ولوحات أرقام، في إطار تنظيم حركة هذه الدراجات داخل المدينة، وضبط المخالفات.
وأوضح مدير النقل في مجلس مدينة حمص المهندس رسمي السباعي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عملية تسجيل الدراجات الكهربائية بدأت منذ أكثر من ثلاثة أعوام، قبل أن تتوقف لفترة، داعياً أصحاب الدراجات للإسراع في تسجيلها، وأن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً دون تحديد موعد نهائي.
وبيّن السباعي أن التسجيل يشمل حالياً الدراجات الكهربائية المزودة بدواسات، في حين تخضع الدراجات غير المزودة بها لإجراءات تنظيمية أخرى يجري العمل عليها، مؤكداً أن الهدف من التسجيل هو منح الدراجة لوحة أرقام ورخصة سير مؤقتة تتيح استخدامها بصورة قانونية، وتجنب مالكيها أي مساءلة عند بدء تطبيق إجراءات الضبط المروري.
وأضاف: إن الإقبال على التسجيل يشهد تزايداً ملحوظاً، وإن إجراءات التسجيل بسيطة، وتتطلب صورة عن الهوية الشخصية وتقديم طلب، إضافة إلى الفاتورة الأصلية للدراجة، وفي حال عدم توافرها توجد إجراءات بديلة لتسهيل عملية التسجيل.
وأشار السباعي إلى وجود دراسة بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة حمص لنقل الخدمة إلى مركز خدمة المواطن، بما يتيح إنجاز جميع الإجراءات في مكان واحد، بدءاً من تقديم الطلب ودفع الرسوم وحتى استلام الترخيص ولوحة الأرقام مباشرة.
من جانبه، أوضح وسام الحصني أنه بادر إلى تسجيل دراجته الكهربائية بعد الإعلان عن ضرورة ذلك، وأنه راجع مجلس المدينة لاستلام لوحة الأرقام بعد انتهاء إجراءات التسجيل، بينما أشار علي محمد الشلة من حي كرم الزيتون إلى أنه أنجز معاملة تسجيل دراجته بسهولة وسرعة.
ويأتي تنظيم تسجيل الدراجات الكهربائية في ظل ازدياد استخدامها داخل مدينة حمص، بهدف ضبط حركتها، وتسهيل متابعتها من قبل الجهات المختصة، وتعزيز السلامة المرورية.