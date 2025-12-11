انطلاق قمة إسطنبول الاقتصادية التاسعة تحت شعار “توازنات جديدة وشراكات عالمية”

إسطنبول-سانا

انطلقت اليوم في قصر تشيراغان بمدينة إسطنبول، فعاليات “قمة إسطنبول الاقتصادية” بنسختها التاسعة، بمشاركة قادة أعمال وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وممثلي قطاعات اقتصادية من تركيا والعالم.

ونقلت وكالة الأناضول عن نائب رئيس مجلس إدارة القمة، كاآن سالتيك قوله: إن التوترات التي شهدتها بعض المناطق في العالم إضافة إلى جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً ضرورة أن تحدد تركيا أولوياتها عبر استثمار مزاياها المتمثلة في موقعها الجيوسياسي، وطاقة شبابها، وبنيتها التحتية الصناعية المتطورة.

وتقام القمة هذا العام تحت شعار “توازنات جديدة وشراكات عالمية”، حيث تجمع تحت سقف واحد نخبة من خبراء الاقتصاد العالمي، وتعقد جلسات واجتماعات على مدار يومين؛ لمناقشة قضايا متعددة تشمل: الصحة والطاقة والاتصالات والصناعة والتمويل والتعليم والتحول الرقمي وريادة الأعمال وقطاع السيارات والاستدامة.