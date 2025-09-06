نقابة الصحفيين الفلسطينيين: ارتقاء 15 صحفياً وإصابة العشرات خلال آب الماضي

القدس المحتلة-سانا

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 15 صحفياً خلال شهر آب الماضي.

وأوضحت النقابة في تقرير لها نقلته وكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 86 جريمةً وانتهاكاً بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر آب الماضي، مخلفةً حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى والمعتقلين، إضافة إلى استهداف المنازل والمقار الإعلامية.

ووثّقت النقابة ارتقاء 15 صحفياً، فيما أصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، منها إصابات أفضت إلى بتر أطراف أو شلل دائم.

ووفق التقرير، فإن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين وقعت يومي الـ 10 والـ 25 من آب الفائت، حيث ارتقى 11 منهم قرب مستشفى الشفاء وفي مستشفى ناصر بخان يونس.

كما أصيب ما لا يقل عن 6 آخرين إصابات دامية، نتيجة شظايا الصواريخ والرصاص الحي، معظمها نتيجة القصف المباشر، وبعضها أدى إلى بتر قدم أو شلل كامل، إضافة إلى ارتقاء 3 من أقارب الصحفيين المستهدفين وتدمير 4 منازل لعائلاتهم.

وسجل التقرير 3 حالات اعتقال لصحفيين و6 وقائع اعتداء مباشر عليهم بالضرب، كما تعرض 33 آخرون للمنع من التغطية في الضفة الغربية، إضافةً إلى رصد 3 حالات تحريض بالقتل من قبل إسرائيليين ضدهم.

وكانت رابطة الصحفيين الأجانب في إسرائيل وفلسطين، دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات شديدة لضمان حماية الصحفيين في القطاع وتوقف الجرائم التي ترتكب بحقهم.