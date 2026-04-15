ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 244586 قتيلاً ومصاباً

33333.jpg 35669287 4391 4ab5 905b cc4a3c47270b ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 244586 قتيلاً ومصاباً
وفا

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى 72.344 قتيلاً و172.242 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 قتلى، و29 إصابة، ليرتفع عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، إلى 765 قتيلاً، والمصابين إلى 2,140 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى انتشال 760 جثماناً، مبينةً أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

هجمات بطائرات مسيرة تستهدف المطار ومناطق في الخرطوم
أردوغان يأمل بأن يمهّد اتفاق وقف النار في غزة لسلام وأمن شامل في فلسطين
الرئيس الأرجنتيني يعد بتعميق الإصلاحات بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية
تصعيد أمريكي تجاه إيران وتحركات باكستانية للوساطة
فرنسا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن ثلاثة من مواطنيها المحتجزين
اخترنا لك

