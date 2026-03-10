الدفاع السعودية: تدمير مسيرتين شرق الخرج وصاروخ في المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلن المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين شرق محافظة الخرج.

ونقلت وكالة” واس” السعودية عن المالكي قوله اليوم الثلاثاء في بيان: إنه تم أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس الإثنين، عن اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.