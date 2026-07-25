مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ميليشيا الحوثي تخاطر بمصالح الشعب اليمني

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجلس القيادة الرئاسي اليمني: ميليشيا الحوثي تخاطر بمصالح الشعب اليمني

عدن-سانا

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي تواصل المخاطرة بمصالح الشعب اليمني، مشدداً على أن تطلعات اليمنيين إلى الدولة والأمن والاستقرار ليست محل مساومة.

وقال العليمي في منشور على منصة “إكس”: “كلما سنحت فرصة لخفض التصعيد، تصر ميليشيات الحوثي وداعموها على المقامرة بمصالح الشعب اليمني وجر البلاد إلى أزمات متتالية خدمةً لأجندة النظام الإيراني”.

من جانبه، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أن استمرار ميليشيا الحوثي في رفض المبادرات الإقليمية والدولية، يعكس تمسكها بخيار الحرب، وتعمدها إطالة معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعميق الأزمة الإنسانية، خدمةً لأجندات خارجية.

كما دعا الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إلى عدم السماح بزج أبنائهم في جبهات القتال، وحمايتهم من حملات التجنيد، ومنع استغلالهم.

وكانت ميليشيا “الحوثي” صعدت مؤخراً تهديداتها للملاحة البحرية في مضيق باب المندب، عبر إعلان ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وهو التهديد الذي قوبل برفض، وإدانات عربية ودولية واسعة لما يشكله من تهديد لحرية الملاحة، وسلامة الإمدادات العالمية.

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