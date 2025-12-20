الخارجية التركية: اجتماع رباعي في ميامي لبحث الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر عقدوا اجتماعاً في مدينة ميامي الأمريكية، لبحث التطورات في قطاع غزة، ولا سيما المسائل المتعلقة بالانتقال نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي في منشور اليوم على منصة (X) أن الاجتماع الذي عُقد أمس، جرى خلاله تقييم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأشار كتشالي إلى أن المجتمعين شددوا على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى رغم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان تبادل الآراء مع المسؤولين المشاركين على هامش الاجتماع حول الجهود الرامية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الدعوات الأوروبية والأممية لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، في ظل التحذيرات المتكررة من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، عبر تنفيذ اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.