أوكرانيا تعزز تعاونها مع أذربيجان في الأمن والطاقة

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، خلال أول زيارة له إلى أذربيجان منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية في شباط 2022 عن تعزيز التعاون بين كييف وباكو في مجالي الأمن والطاقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله بعد لقائه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف: “وقعنا اليوم ست وثائق تغطي مجالات متنوعة، وأهمها حالياً هو الأمن”.

وقال زيلينسكي إنه شكر مضيفه على المساعدة في مجال الطاقة التي قدمها خلال فصل الشتاء، “عندما غرقت أوكرانيا في الظلام والبرد بسبب الضربات الروسية على منشآتها للطاقة”. وأضاف: “نناقش استمرار هذه المبادرات”.

وتقيم أوكرانيا وأذربيجان، علاقات جيدة، حيث أعربت الأخيرة عن دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا وأرسلت مساعدات إنسانية بعد بدء الحرب في 2022.