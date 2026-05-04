المنظمة البحرية الدولية تدعو لمساعدة 20 ألف بحار عالقين في ألفي سفينة بمضيق هرمز

لندن-سانا

أكدت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الإثنين، أن 20 ألف بحار عالقون منذ 9 أسابيع على متن 2000 سفينة متوقفة في مضيق هرمز، داعيةً إلى تقديم المساعدة لهؤلاء البحارة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن رئيس المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز قوله: “أود أن أعبر عن بعض خيبة الأمل في الطريقة التي نعمل بها على بعض القضايا، لا أرى كيف تساعد المناقشات والإجراءات والتصويتات 20 ألف بحار عالقين منذ 9 أسابيع، و2000 سفينة متوقفة”.

وكانت تقارير صادرة عن المنظمة البحرية الدولية مؤخراً، أكدت أن الهجمات والأنشطة الإيرانية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان، تمثل تهديداً خطيراً لسلامة الملاحة وحياة البحارة والبيئة البحرية.

وعلقت السفن في مساحة بحرية ضيقة تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، حيث يكابد البحارة عزلة قسرية وظروفاً قاسية في واحدة من أكثر أزمات الملاحة حساسية.