الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في جنين وتطالب بتحرك دولي

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 126 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “صانور” القائمة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا القرار يندرج ضمن مخططات الاحتلال الممنهجة لتوسيع الاستيطان وتكريسه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن بيان للوزارة قوله اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن كافة الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وباطلة ولا ترتب أي أثر قانوني بموجب قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشارت الوزارة، إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يهدف بشكل متعمد إلى تقويض فرص السلام وتهجير الشعب الفلسطيني وتعميق نظام الفصل العنصري، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية باتخاذ إجراءات دولية عاجلة وملزمة، بما في ذلك فرض عقوبات على كيان الاحتلال لإلزامه بوقف مشاريعه الاستيطانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري حذر خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي أمس، من تسارع وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين المتفشي، لافتاً إلى خطط سلطات الاحتلال لبناء 1080 وحدة استيطانية جديدة خلال شهر واحد، ما يهدد الوجود الفلسطيني ويزيد من حدة التدهور الاقتصادي والقلق في مخيمات اللاجئين.