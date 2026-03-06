الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية– الإيرانية.

ونقلت فرانس برس عن تورك قوله: “على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده وإتاحة فرصة للسلام، لكن ما نشهده هو المزيد من القصف والدمار والقتل والتصعيد”.

وطالب تورك دول العالم بالضغط الواضح على الأطراف المتحاربة للتراجع عن التصعيد، تجنباً لمزيد من الرعب والدمار الذي يدفع المدنيون ثمنه.

وفي السياق ذاته، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تمثل حالة طوارئ إنسانية كبرى، تتطلب استجابة فورية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتتواصل الحرب لليوم السابع، وسط تبادل للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، واتساع رقعة التوتر مع امتداد تداعيات النزاع إلى عدة دول في الشرق الأوسط.