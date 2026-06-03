أردوغان: تركيا تبذل جهوداً حثيثة لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، أن بلاده تبذل جهوداً حثيثة لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها، بأن الرئيس أردوغان بحث هاتفياً، أمس الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهولندي روب يتن القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على أهمية الدعم الهولندي للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي أكد خلال لقائه ملكة بلجيكا ماتيلد في إسطنبول الشهر الماضي، أن التطورات الأخيرة في المنطقة تُظهر الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.