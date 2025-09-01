الرئاسة الفلسطينية تحذّر من مخططات الضم والاستيطان وتطالب بتحرك دولي عاجل

القدس المحتلة-سانا

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف إجراءات الضم والاستيطان التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تقوض إقامة الدولة الفلسطينية، وتُعيق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ هذه المخططات والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشدداً على وجوب إنهاء الاحتلال، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأشار أبو ردينة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات إلى تقويض الجهود الدولية لوقف العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، مطالباً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتحرك فاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات.