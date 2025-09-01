الرئاسة الفلسطينية تحذّر من مخططات الضم والاستيطان وتطالب بتحرك دولي عاجل

ابو ردينة معتمد.jpg cd5556c5 3a0e 4f00 b4c4 6e337598e665 الرئاسة الفلسطينية تحذّر من مخططات الضم والاستيطان وتطالب بتحرك دولي عاجل
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - وفا

القدس المحتلة-سانا

طالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف إجراءات الضم والاستيطان التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تقوض إقامة الدولة الفلسطينية، وتُعيق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ هذه المخططات والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشدداً على وجوب إنهاء الاحتلال، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأشار أبو ردينة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات إلى تقويض الجهود الدولية لوقف العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، مطالباً الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بتحرك فاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات.

