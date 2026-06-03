الفيفا يعتمد تعديلات على قوانين كرة القدم ستطبق اعتباراً من كأس العالم 2026

زيوريخ-سانا

أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) تعديلات جديدة على قوانين اللعبة، ستُطبّق اعتباراً من الموسم المقبل، وكذلك خلال كأس العالم المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وكشف بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، أن المجلس صادق على حزمة تغييرات تهدف إلى مكافحة التمييز والحد من إضاعة الوقت، ومن أبرزها طرد أي لاعب يتعمّد تغطية فمه أثناء مشادة مع أحد المنافسين، إضافة إلى طرد اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجاً على قرارات الحكم.

كما ستُعدّ الفرق المتسببة في إيقاف المباريات خاسرة، فيما سيُطبّق عدٌّ تنازلي من قبل الحكم لتنفيذ رمية التماس وركلة المرمى، وفي حال التأخر تُمنح الكرة للفريق المنافس.

وسيكون أمام اللاعبين عشر ثوانٍ فقط لمغادرة الملعب عند رفع لوحة التبديل، وفي حال التأخر لا يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا عند أول توقف بعد مرور دقيقة على استئناف اللعب ومنح الحكم الإشارة.