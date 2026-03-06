الهند توجه مصافيها لتعزيز إنتاج غاز البترول المسال وتخصيصه للسوق المحلية

نيودلهي-سانا

أصدرت الحكومة الهندية توجيهات إلى جميع مصافي التكرير لديها بزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى طاقتها، مع تخصيص الكميات المنتجة للاستهلاك المحلي فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في ظل التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي”، أنه يتعين على المصافي إتاحة إنتاجها من غاز البترول المسال لثلاث شركات حكومية رئيسية تتولى توزيعه داخل السوق المحلية، بما يضمن توفير الإمدادات اللازمة للمواطنين والقطاعات الحيوية.

وشملت التوجيهات الحكومية منع استخدام مادتي البروبان والبيوتان، وهما من المكونات الأساسية لغاز البترول المسال في إنتاج البتروكيماويات خلال الفترة الحالية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعتمد فيه الهند بشكل كبير على واردات الطاقة، وخصوصاً من منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة لتقلبات الإمدادات العالمية، وقد أثارت التوترات العسكرية في المنطقة مخاوف متزايدة بشأن احتمال تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز وممرات بحرية استراتيجية أخرى.

وتوقّفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لما يقرب من خُمس استهلاك الطاقة العالمي، بشكل شبه كامل لليوم السادس على التوالي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية السبت الفائت.