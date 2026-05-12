مقتل أربعة أشخاص بينهم سوري في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل أربعة أشخاص، بينهم مواطن سوري، في غارتين إسرائيليتين اليوم الثلاثاء، على صور والنبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق عام بلدة طيردبا منطقة الحمادية – قضاء صور، ما أدى إلى مقتل مواطن سوري وجرح زوجته.

وفي النبطية أعلنت مصادر صحية مقتل ثلاثة أشخاص من بلدة عدشيت الجنوبية، جراء غارة بمسيرة معادية استهدفت سيارة مرسيدس في ساحة بلدة الدوير أمس، وذلك خلال نقل جريح أصيب بغارة على البلدة في وقت سابق.

فيما وقعت عدة إصابات في بلدة المنصوري بقضاء صور بعد أن ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على سيارة بيك آب، كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على أطراف باتوليه وبلدتي دبعال وصريفا في القضاء وبلدة رأس العين جنوبه.



واستهدف الطيران الحربي بلدة سحمر في البقاع الغربي، بعد ساعات قليلة على توجيه إنذار بإخلائها، بينما سُجل تحليق كثيف للطيران المسيّر على علو منخفض فوق منطقة راشيا والسفح الغربي لجبل الشيخ.

وقتل في وقت سابق اليوم ستة أشخاص، وأُصيب سبعة آخرون جراء غارة إسرائيلية على بلدة في كفردونين قضاء صور جنوب لبنان.

وكان سوري وطفلته قتلا يوم السبت الماضي، جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما في مدينة النبطية جنوب لبنان.