وكالة الطاقة الدولية ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتدعو لإعادة فتح مضيق هرمز

أنقرة-سانا

رحب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الخميس، بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعياً إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.



ونقلت وكالة رويترز عن بيرول قوله خلال فعالية في إسطنبول: إن عدداً من الدول يعيد النظر في سياسات الطاقة الخاصة به بعد أن أظهرت الأزمة إمكانية إغلاق المضيق، الذي يعد أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز في العالم.



وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية ستناقش استراتيجيات جديدة مع عدد من الدول، مؤكداً أن الأزمة الأخيرة أعادت رسم خريطة الطاقة العالمية.



وشدد بيرول على أن الثقة تمثل عنصراً أساسياً لاستقرار أسواق الطاقة، داعياً إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بما يطمئن جميع الأطراف، ويعزز استقرار الإمدادات.



وأضاف: إن تجربة إغلاق المضيق أظهرت هشاشة بعض مسارات الإمداد، ما يدفع الدول إلى مراجعة خططها المتعلقة بأمن الطاقة.



ويأتي موقف الوكالة عقب توقيع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان في وقت سابق اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط بالشرق الأوسط، على أن تُستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

