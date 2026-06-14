الجيش النيجيري يقضي على 27 مسلحاً ويحرر 8 مختطفين

أبوجا-سانا



قتل 27 مسلحاً، وأنقذ ثمانية مختطفين خلال عمليات للجيش النيجيري في عدد من المناطق خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضح الجيش النيجيري، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، اليوم الأحد، أن القوات الجوية نفذت ضربات دقيقة استهدفت مواقع للمسلحين في منطقة تومبونس بولاية بورنو شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 27 منهم.

وأضاف البيان: إن قوات الجيش أحبطت، في عملية منفصلة قرب منطقة كاريتو، محاولة اختطاف، وتمكنت من إنقاذ ستة مدنيين من دون تسجيل إصابات.

وأشار إلى إنقاذ مختطفين آخرين بعد فرار خاطفيهما، ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تحريرهم خلال العمليات إلى ثمانية.

وأكد الجيش النيجيري مواصلة عملياته العسكرية لملاحقة الجماعات المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة من أنشطتها.