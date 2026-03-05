وزيرا دفاع تركيا وأذربيجان يبحثان قضايا الدفاع والتطورات بالمنطقة

أنقرة-سانا

بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، اليوم الخميس، قضايا الدفاع والأمن وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في تدوينة نشرتها عبر منصة “إن سوسيال”، نقلتها وكالة الأناضول، أن الجانبين تناولا أيضاً خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وأذربيجان وسبل تعزيزها.

ويأتي الاتصال عقب إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية في وقت سابق اليوم الخميس، أن إيران هاجمت جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان بأربع طائرات مسيّرة، وأن جيشها تمكن من تحييد إحداها.

وعقب الحادث، استدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني في باكو وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، فيما نفت طهران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي مسؤوليتها عن الهجوم.

