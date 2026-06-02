محكمة التحكيم الدولية ترفض طلب رواندا تعويضاً من بريطانيا ‏عن اتفاق ترحيل مهاجرين

لاهاي-سانا‏

رفضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي اليوم الإثنين طلب رواندا ‏الحصول على تعويض مالي من بريطانيا يبلغ نحو 135 مليون ‏دولار ، كانت قد طالبت به إثر إلغاء لندن اتفاقاً لترحيل المهاجرين‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الحكومة البريطانية في ‏لندن قوله في بيان اليوم الإثنين: “إن المملكة المتحدة دافعت عن ‏موقفها بقوة، وأصدرت المحكمة حكما لصالحها في كل النقاط”، ‏لافتاً إلى أن التركيز حالياً ينصب على تنفيذ إصلاحات أساسية ‏لاستعادة النظام والسيطرة على حدود البلاد، إضافة إلى إزالة ‏الحوافز التي تجذب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، ‏وتكثيف عمليات ترحيل من لا يحق لهم بالتواجد هنا‎.‎

وعللت محكمة التحكيم الدائمة قرارها بأن الحكومة البريطانية غير ‏ملزمة بدفع النفقات غير المسددة على مدى سنتين والمتعلقة ‏بالبرنامج الذي تم تعليقه عام 2024، حيث صوّتت غالبية القضاة ‏في المحكمة التي تأسست عام 1899 لتسوية النزاعات التعاقدية بين ‏الدول، على رد طلب التعويض عن السنة الأولى بقيمة 50 مليون ‏جنيه إسترليني، فيما جاء الرفض بالإجماع للمبلغ المتبقي عن السنة ‏الثانية‎.‎

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أبرم عام ‌‏2022 اتفاقاً مع رواندا يقضي بترحيل الأشخاص الذين يصلون إلى ‏المملكة المتحدة عبر رحلات غير قانونية إلى رواندا، غير أن ‏المشروع واجه عقبات قانونية وسياسية واسعة، وصنفته المحكمة ‏العليا البريطانية بأنه “غير قانوني”، قبل أن يعلن رئيس الوزراء ‏الحالي كير ستارمر فور توليه منصبه في تموز 2024 إلغاء الخطة ‏بالكامل‎.‎

يذكر أن العلاقات بين بريطانيا ورواندا تشهد توتراً شديداً، ولا سيما ‏بعد قرار بريطانيا تقليص مساعداتها المالية لرواندا عام 2025، ‏على خلفية اتهام الأخيرة بدعم حركة “إم 23” المسلحة في ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية‎.‎