ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,247 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,247 قتيلاً و171,878 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن وزارة الصحة قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 قتلى و17 مصاباً جراء استمرار العدوان.

وأضافت: إن إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 671 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين خلال الفترة ذاتها 1,779 مصاباً، إضافة إلى انتشال 756 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.

وأشارت إلى وفاة 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين نتيجة انهيار جدار، ما يرفع عدد الضحايا الناجمة عن انهيارات المباني إلى 28 شخصاً.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم نتيجة الدمار الواسع في قطاع غزة.