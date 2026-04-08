الإمارات والكويت تتصديان لهجمات صاروخية إيرانية

أبوظبي، الكويت-سانا

أعلنت الإمارات والكويت اليوم الأربعاء، التصدي لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة مصدرها إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على منصة “X”: “تتعامل دفاعاتنا الجوية حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”، مشيرة إلى أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاع مع الصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة”.

وفي الكويت، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن الدفاعات الجوية الكويتية تعاملت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم حتى الآن مع 28 طائرة مسيرة إيرانية، وتمكنت من اعتراض عدد كبير من هذه الطائرات التي استهدف بعضها منشآت نفطية حيوية ومحطات للطاقة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في مرافق البنية التحتية النفطية ومحطات القوة الكهربائية وتقطير المياه.

وكانت حكومة إمارة أبو ظبي أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من الجنسية الإماراتية، جراء سقوط شظايا على مجمع حبشان لمعالجة الغاز خلال عملية اعتراض ناجحة من قبل أنظمة الدفاع الجوي.