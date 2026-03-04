حلف الناتو يدين إطلاق إيران صاروخاً على تركيا

بروكسل-سانا

أدان حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الأربعاء استهداف إيران لتركيا الدولة العضو في الحلف، وإطلاق صاروخ باتجاه أجوائها.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت قولها: “إن حلف الناتو يدين استهداف إيران لتركيا”، مؤكدة وقوف الحلف بحزم مع كل الحلفاء، ومنهم تركيا، في ‌وقت ⁠تواصل فيه إيران هجماتها العشوائية على المنطقة.

وشددت هارت على أن وضع الدفاع والردع للحلف بكل أعضائه يظل قوياً على كل الصعد، بما يشمل الدفاع الجوي والصاروخي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي دمرت صاروخاً باليستياً أطلق من إيران متجهاً نحو المجال الجوي التركي بعد أن عبر فوق سوريا والعراق.

يذكر أن تركيا انضمت الى حلف الناتو عام 1952.