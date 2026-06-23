الأوقاف الفلسطينية تستنكر الجرائم التهويدية التي يرتكبها الاحتلال في الحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة-سانا

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الجرائم التهويدية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي ومحيطه بمدينة الخليل، لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية وفرض واقع جديد، وذلك في تعد صارخ على قدسية المسجد الإبراهيمي لتغيير معالمه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الوزارة قولها: إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإزالة المظلة الموجودة في صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، تمهيداً لتنفيذ المشروع الاستعماري الخطير بسقف صحن الحرم”، مؤكدةً أن هذا الاعتداء السافر يمثل غطرسة احتلالية، وتعدياً صارخاً على قدسية المسجد الإبراهيمي، وهو محاولة بائسة لتغيير معالمه الإسلامية والتاريخية والحضارية، وفرض واقع تهويدي جديد بقوة السلاح، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي دور العبادة والأماكن الأثرية والدينية.

وشددت الوزارة على أن الحرم الإبراهيمي هو وقف إسلامي خالص بكل ساحاته وأروقته وجدرانه، ولا حق للاحتلال في التدخل في شؤونه، أو تغيير أي جزء من بنيته الحضارية والتاريخية، داعيةً المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” وكل المؤسسات الحقوقية الدولية، إلى التدخل الفوري والعاجل للجم غطرسة الاحتلال ووقف هذا المشروع الاستعماري التدميري فوراً.

وكان الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا في وقت سابق إلى إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي، وسحب صلاحيات التخطيط والبناء في الأحياء، وفي الأماكن المقدسة فيها من بلدية الخليل ونقلها إلى المسؤولية الإسرائيلية، وهو ما استنكرته بلدية الخليل، مؤكدةً أن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف جزء لا يتجزأ من مدينة الخليل.