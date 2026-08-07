ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريباً جداً‏

واشنطن-سانا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يعتقد أن “حرب إيران ستنتهي قريباً جداً”، ‏مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي يواجه ‏تحديات مرتبطة بإمدادات بعض أنواع الأسلحة‎.‎

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن ترامب قوله للصحفيين في المكتب البيضاوي، رداً ‏على سؤال حول تطورات الحرب ‏مع إيران: “أعتقد أن الأمر سينتهي قريباً جداً، وأظن أنه ‏ليس بإمكانهم الصمود طويلاً‎”‎.‎

وفي سياق متصل أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كبيرة من بعض ‏أنواع الذخائر، لكنه أقر بأن كميات ‏بعض الأسلحة الأخرى محدودة‎.‎

وقال: “لدينا أنواع معينة من الذخائر القوية جداً التي نمتلك منها إمدادات غير محدودة أو ‏غير محدودة تقريباً، ولدينا أنواع ‏أخرى الكميات المتاحة منها أقل وفرة‎”.‎

وأشار ترامب إلى أن شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية تعمل على زيادة قدراتها ‏الإنتاجية، بما في ذلك إنشاء مصانع ‏جديدة مخصصة لإنتاج صواريخ باتريوت وتوماهوك‎.‎

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الجيش الأمريكي استهلك جزءاً كبيراً من مخزونه من ‏الصواريخ بعيدة المدى عالية ‏الدقة خلال الحرب مع إيران التي دخلت شهرها السادس‎.‎

وكان ترامب أكد أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تمتلك “كميات هائلة” من الذخائر، ‏وأن كميات كبيرة منها تُصنّع ‏وتُشحن إلى البلاد حسب الحاجة‎.‎