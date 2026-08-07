ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريباً جداً‏

واشنطن-سانا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يعتقد أن “حرب إيران ستنتهي قريباً جداً”، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي يواجه تحديات مرتبطة بإمدادات بعض أنواع الأسلحة.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن ترامب قوله للصحفيين في المكتب البيضاوي، رداً على سؤال حول تطورات الحرب مع إيران: “أعتقد أن الأمر سينتهي قريباً جداً، وأظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلاً”.
وفي سياق متصل أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كبيرة من بعض أنواع الذخائر، لكنه أقر بأن كميات بعض الأسلحة الأخرى محدودة.
وقال: “لدينا أنواع معينة من الذخائر القوية جداً التي نمتلك منها إمدادات غير محدودة أو غير محدودة تقريباً، ولدينا أنواع أخرى الكميات المتاحة منها أقل وفرة”.
وأشار ترامب إلى أن شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية تعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية، بما في ذلك إنشاء مصانع جديدة مخصصة لإنتاج صواريخ باتريوت وتوماهوك.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الجيش الأمريكي استهلك جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال الحرب مع إيران التي دخلت شهرها السادس.
وكان ترامب أكد أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تمتلك “كميات هائلة” من الذخائر، وأن كميات كبيرة منها تُصنّع وتُشحن إلى البلاد حسب الحاجة.