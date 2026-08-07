الحرارة تواصل انخفاضها وتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الجمعة، لتصبح حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق، باستثناء الشرقية والجزيرة والبادية تبقى أعلى من المعدل بحوالي 1-3 درجات مئوية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وحاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل، يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً على المنطقة الوسطى تؤدي إلى إثارة الغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/36
|ريف دمشق-القلمون
|15/31
|القنيطرة
|18/31
|درعا
|19/32
|السويداء
|17/31
|حمص
|20/32
|حماة
|22/35
|اللاذقية
|25/32
|طرطوس
|23/31
|حلب
|24/36
|إدلب
|23/33
|دير الزور
|28/42
|الرقة
|27/39
|الحسكة
|28/41