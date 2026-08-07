الحرارة تواصل انخفاضها وتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق السورية‎ ‎

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الجمعة، لتصبح حول معدلاتها السنوية في أغلب ‏المناطق، باستثناء الشرقية والجزيرة والبادية تبقى أعلى من المعدل بحوالي 1-3 درجات ‏مئوية‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم ‏جزئياً بشكل عام، وحاراً نسبياً إلى حار في المناطق الشرقية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في ‏المناطق الشرقية والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل، يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية ‏والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ‏ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 55 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً على المنطقة الوسطى تؤدي إلى إثارة ‏الغبار في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎