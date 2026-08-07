نشاط متنامٍ في مرفأ بانياس.. استقبال108نواقل وتصدير مليوني طن من النفط العراقي

طرطوس-سانا

سجّل مرفأ بانياس بمحافظة طرطوس نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري، باستقباله 108 نواقل محمّلة بنحو 3.23 ملايين طن من مختلف أنواع المشتقات النفطية، إلى جانب تصدير أكثر من مليوني طن من النفط العراقي، في وقت شهد فيه المرفأ توسعاً في خدمات صيانة السفن وإصلاحها وتحويلها فنياً.

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على تلغرام مساء أمس الخميس، أن المرفأ شهد أيضاً تصدير أكثر من مليوني طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت، عبر 30 ناقلة محمّلة بالفيول والمقطرات النفطية.

وأشارت الهيئة إلى أن المرفأ استقبل كذلك 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاح متنوعة، شملت الصيانة الدورية، والإصلاحات الهيكلية والميكانيكية، وصيانة المحركات والمعدات الفنية وتجهيزات السطح، إلى جانب تنفيذ أعمال تحويل فنية متخصصة لبعض السفن إلى سفن مهيّأة لنقل المواشي، وهو أحد مجالات العمل التي اشتهر بها المرفأ واكتسبت ورشاته فيها خبرةً واسعةً وكفاءةً عاليةً.

وبينت الهيئة أن الورشات الفنية في المرفأ تنفذ مختلف أعمال الصيانة والتحويل بكفاءةٍ فنيةٍ عالية، اعتماداً على كوادر وطنية تمتلك خبرات متراكمة في إصلاح السفن وتجهيزها وضمان جاهزيتها للإبحار، وفق المخططات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة، الأمر الذي عزّز ثقة الشركات المالكة للسفن بالخدمات التي يوفرها المرفأ، وأسهم في استقطاب المزيد من السفن لإجراء أعمال الصيانة والتحويل فيه.

ويواصل مرفأ بانياس أداء دوره الحيوي في دعم قطاع الطاقة وحركة النقل البحري، فيما تواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك دعم خطط تطوير المرفأ من خلال الارتقاء بجاهزيته التشغيلية، وتعزيز كفاءة خدماته النفطية والبحرية، وتوفير التسهيلات اللازمة لحركة النواقل والسفن.