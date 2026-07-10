بريطانيا تندد بالاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والسفن المدنية

لندن-سانا

نددت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، بالاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، والسفن المدنية العابرة لمضيق هرمز، داعية إلى خفض التصعيد.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية هاميش فالكونر في بيان ألقاه أمام مجلس العموم، ونشرته وزارة الخارجية البريطانية على منصة (إكس): إن “اعتداءات إيران على شركائنا في الخليج وسفن مدنية في المياه الإقليمية لسلطنة عُمان غير مقبولة”، داعياً إلى خفض التصعيد، والعودة إلى الدبلوماسية.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم، تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية، وطائرات مسيّرة معادية اخترقت أجواء البلاد، فيما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين التصدي لاعتداءات جوية إيرانية طالت أراضي البلاد.