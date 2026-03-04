ترامب: البحرية الأمريكية مستعدة لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أصدر توجيهات إلى مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية DFC لتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات لحماية الأمن المالي للتجارة البحرية، بسعر معقول، ولا سيما شحنات الطاقة المارة عبر الخليج.

وأوضح ترامب في تدوينة على منصته “تروث سوشل”، أن هذه التغطية ستكون متاحة لجميع شركات الشحن، مضيفاً: إنه “إذا اقتضت الحاجة، ستباشر البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة “ستضمن التدفق الحر للطاقة في العالم”، مشدداً على أن “القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة هي الأقوى عالمياً”، ومشيراً إلى أن “مزيداً من الإجراءات سيعلن عنها لاحقاً”.

وكان ترامب بيّن أن هدف الضربات على إيران هو حماية الولايات المتحدة، وضمان التدفق الحر للتجارة البحرية عبر مضيق هرمز، ضمن إطار الدفاع الجماعي عن النفس للحلفاء الإقليميين.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران منذ صباح السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.