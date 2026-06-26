منتخبا اليابان والسويد يرافقان هولندا إلى الدور 32 من كأس العالم

واشنطن-سانا

تأهل منتخبا اليابان والسويد إلى الدور 32 من كأس العالم بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 لحساب المجموعة السادسة في جولتها الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في المباراة التي جمعتهما بملعب “دالاس” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت اليابان عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 56، قبل أن يدرك أنتوني إيلانجا التعادل للسويد في الدقيقة 62.

وحجزت اليابان والسويد مكانهما في الدور 32 من كأس العالم بحلولهما في المركزين الثاني والثالث على التوالي في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط لكل منهما، فيما تصدرت هولندا المجموعة برصيد 7 نقاط، أما تونس فقد جاءت في المركز الرابع بدون نقاط.