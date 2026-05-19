الأمم المتحدة تدعو لضمان سلامة ناشطي “أسطول الصمود”

نيويورك-سانا

دعت الأمم المتحدة إلى ضمان سلامة جميع الناشطين على متن “أسطول الصمود” بعد اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي القوارب المشاركة فيه، واعتقال عدد من الناشطين في المياه الدولية بالبحر المتوسط.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي: إن المنظمة الأممية تريد التأكد من أن جميع الأشخاص على متن الأسطول “لم يتعرضوا لأي أذى”، مشدداً على ضرورة التعامل مع القضية “بشكل سلمي”.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي بدأت أمس الإثنين الاستيلاء على قوارب “أسطول الصمود العالمي” واعتقال ناشطين كانوا على متنها، أثناء توجهها نحو قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه منذ عام 2007.

وأبحر الأسطول الخميس الماضي، من مدينة مرمريس التركية، بمشاركة 54 قارباً، في تحرك دولي يهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية، والتضامن مع سكان قطاع غزة.

وأدانت كل من تركيا وبنغلاديش والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا وكولومبيا وليبيا والمالديف ‏وباكستان والأردن، في وقت سابق اليوم بأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على “أسطول الصمود ‏العالمي” لكسر الحصار عن قطاع غزة.‏

ويعيش قطاع غزة أوضاعاً إنسانية مأساوية نتيجة الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، في ظل نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الإنسانية.