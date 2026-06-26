المنتخب الأمريكي يتأهل إلى الدور 32 من كأس العالم رغم خسارته أمام تركيا

واشنطن-سانا

خطف منتخب تركيا فوزاً مثيراً من نظيره الأمريكي بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026.

وسجل أهداف أمريكا أوستون تروستي في الدقيقة 3، وسيباستيان برهالتر في الدقيقة 49، فيما سجل لتركيا أردا غولر في الدقيقة 10، وأوركون كوكتشو في الدقيقة 31.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، استطاع كان إيهان حسم المباراة بتسجيله الهدف الثالث لتركيا في الدقيقة 90+8.

وتعادل منتخبا أستراليا والباراغواي بدون أهداف في ذات المجموعة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب ليفانس بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتصدرت أمريكا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، تليها أستراليا برصيد 4 نقاط في المركز الثاني، وبذات الرصيد الباراغواي حلت في المركز الثالث، فيما ذهب المركز الرابع لتركيا برصيد 3 نقاط.