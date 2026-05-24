إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات لقوات الاحتلال في بيت لحم والخليل

القدس المحتلة-سانا‏

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم السبت، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ‏بلدتي بيت فجار جنوب بيت لحم وبيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية.‏

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن جمعية الهلال الأحمر ‏الفلسطيني قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار وتمركزت في ‏مناطق المثلث والصوصة وحارتي الديرية ووسط البلدة، وأطلقت الرصاص ‏الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين ‏بالرصاص الحي، نُقلا على إثرها إلى المستشفى.‏

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت الرصاص ‏الحي تجاه شاب يبلغ من العمر 32 عاماً، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى ‏المستشفى حيث وُصفت حالته بالمتوسطة.‏

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، في وقت سابق اليوم، سلسلة من ‏الاقتحامات والاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال ومستوطِنون، ما أسفر ‏عن وقوع إصابات.‏

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع ‏من تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 72,783 قتيلاً و172,779 ‏جريحاً.‏