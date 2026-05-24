إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات لقوات الاحتلال في بيت لحم والخليل

القدس المحتلة-سانا
أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم السبت، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي بيت فجار جنوب بيت لحم وبيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار وتمركزت في مناطق المثلث والصوصة وحارتي الديرية ووسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحي، نُقلا على إثرها إلى المستشفى.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقت الرصاص الحي تجاه شاب يبلغ من العمر 32 عاماً، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى حيث وُصفت حالته بالمتوسطة.
وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، في وقت سابق اليوم، سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال ومستوطِنون، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 72,783 قتيلاً و172,779 جريحاً.