الشيباني يبحث هاتفياً مع نظيره الأردني التطورات الإقليمية وتداعياتها على المنطقة

دمشق-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة.

وأكد الشيباني، خلال الاتصال، وفق ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، أهمية وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع سوريا والأردن، مشدداً على حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما شدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة.