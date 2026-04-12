المجلس الدولي للمطارات في أوروبا يحذر من تأثير إغلاق مضيق هرمز على النقل الجوي

بروكسل-سانا

حذر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا “ACI Europe” اليوم الأحد، من أن المطارات الأوروبية تواجه أزمة حادة في وقود الطائرات، قد تُعيق حركة النقل الجوي في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تُفاقم الضربة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس إلى المفوضية الأوروبية ورد فيها: “في هذه المرحلة، نُدرك أنه إذا لم تُستأنف حركة المرور عبر مضيق هرمز بشكل ملحوظ ومستقر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فإن نقصاً حاداً في وقود الطائرات سيصبح واقعاً ملموساً في الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت الرسالة: “إن انخفاض الربط الجوي الذي سينتج حتماً، سيُلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الأوروبي، ما يُفاقم التأثير الاقتصادي الكلي لارتفاع أسعار النفط”.

وأكد المجلس الدولي الذي يمثل المطارات الأوروبية أن “اقتراب موسم الذروة الصيفي الذي يشهد زيادة في حركة النقل الجوي تتيح السياحة، وهي قطاع حيوي للعديد من اقتصادات الاتحاد الأوروبي، يزيد من هذه المخاوف”.

ودعا المجلس إلى “مراقبة عاجلة” لإمدادات وقود الطائرات خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب إجراءات أخرى”.

ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، فقد تضاعف متوسط سعر وقود الطائرات عالمياً أكثر من مرتين مقارنةً بالعام الماضي.

يذكر أن وقود الطائرات هو خليط هيدروكربوني سائل ومشتق من النفط، يستخدم لتشغيل محركات التوربينات الغازية في الطائرات، ويتميز بنقاوة عالية ونقاط تجمد منخفضة.