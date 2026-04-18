الهند تستدعي سفير إيران بعد استهداف اثنتين من سفنها في مضيق هرمز

photo 2026 04 18 19 15 25 الهند تستدعي سفير إيران بعد استهداف اثنتين من سفنها في مضيق هرمز

نيودلهي-سانا

استدعت وزارة الخارجية الهندية اليوم السبت، سفير إيران لدى نيودلهي، في أعقاب إطلاق نار استهدف سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي”، أن وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، عبّر عن قلق بلاده البالغ إزاء حادثتي إطلاق النار، مطالباً سفير إيران بنقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وأعلنت هيئة عمليات البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم، أن زورقين تابعين لـ”الحرس الثوري” الإيراني أطلقا النار على ناقلة وسفينة ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز.

وقالت مصادر بالأمن البحري والشحن: إن بعض السفن التجارية تلقت رسائل لاسلكية من البحرية الإيرانية تفيد بعدم السماح لأي سفن بالمرور عبر الممر المائي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك