الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة

Vh7IU7xL 1 6 الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة
TOPSHOT - Rocket trails are seen in the sky above Netanya amid a fresh barrage of Iranian missile attacks on March 3, 2026. US and Israeli strikes pummelled targets across Tehran on March 3, as President Donald Trump warned it was "too late" for Iran to seek talks to escape a war now in its fourth day. Drones and missiles crashed into oil facilities and US diplomatic missions in the Gulf as the Islamic republic retaliated, and Israel pushed troops deeper into Lebanon to battle the Tehran-backed militia Hezbollah after it entered the fray. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم الأربعاء، بنجاح لثلاثة صواريخ باليستية ورصدت 129 طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراض 121 منها، بينما سقطت 8 في أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الدولة، حيث دمرت الدفاعات الجوية 175 منها، فيما سقط 13 صاروخاً في مياه البحر، وصاروخ واحد داخل أراضي الدولة.

وأشار البيان إلى أنه جرى رصد 941 طائرة مسيرة، تم اعتراض 876 منها، فيما سقطت 65 داخل الأراضي الإماراتية، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وكشفت الوزارة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن ارتقاء 3 أشخاص وإيقاع أضرار جانبية، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في أرجاء الدولة كانت ناجمة عن تصدي منظومات الدفاع الجوي والمقاتلات للصواريخ والطائرات المعادية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الاعتداءات، واصفة إياها بـ “الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية وللقانون الدولي”، مؤكدة أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وصون أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على أنها في أقصى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمن الدولة.

وتواصل إيران منذ السبت الماضي شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بالمنطقة من بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في اعقاب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لفتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وضمان وصول المساعدات
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية قمة شرم الشيخ للسلام لتعزيز الاستقرار في المنطقة
مصرع 18 شخصاً بسقوط حافلة في نهر وسط نيبال
تعثر المفاوضات حول هدنة طويلة الأمد بين باكستان وأفغانستان
غارات روسية مكثفة بالمسيرات على أوكرانيا.. ورد كييف يسفر عن قتيل وعدد من المصابين في بيلغورود
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك