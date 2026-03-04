الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 3 صواريخ باليستية و121 طائرة مسيرة

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم الأربعاء، بنجاح لثلاثة صواريخ باليستية ورصدت 129 طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراض 121 منها، بينما سقطت 8 في أراضي الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 189 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الدولة، حيث دمرت الدفاعات الجوية 175 منها، فيما سقط 13 صاروخاً في مياه البحر، وصاروخ واحد داخل أراضي الدولة.

وأشار البيان إلى أنه جرى رصد 941 طائرة مسيرة، تم اعتراض 876 منها، فيما سقطت 65 داخل الأراضي الإماراتية، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وكشفت الوزارة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن ارتقاء 3 أشخاص وإيقاع أضرار جانبية، موضحة أن الأصوات التي سُمعت في أرجاء الدولة كانت ناجمة عن تصدي منظومات الدفاع الجوي والمقاتلات للصواريخ والطائرات المعادية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الاعتداءات، واصفة إياها بـ “الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية وللقانون الدولي”، مؤكدة أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وصون أمنها واستقرارها ومقدراتها الوطنية.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على أنها في أقصى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه زعزعة أمن الدولة.

وتواصل إيران منذ السبت الماضي شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بالمنطقة من بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في اعقاب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.