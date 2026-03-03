ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إلى 787 شخصاً

طهران-سانا

تواصلت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الرابع، مستهدفةً عدداً من المدن في وسط البلاد وجنوبها وغربها، إضافة إلى مواقع وقواعد للجيش والحرس الثوري، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا، ليرتفع عدد القتلى منذ السبت الماضي إلى 787.

وأفادت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، بأن عشرة صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع في منطقتي برديس، ودماوند شرق طهران، كما طالت الغارات مدينتي كرمانشاه غرب البلاد، ودزفول في الجنوب، فيما سُمع دوي انفجار ضخم في محافظة أصفهان وسط البلاد، إلى جانب انفجارات في شيراز جنوباً، وكنكاور غرباً.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي في العاصمة طهران، قائلاً: إن القوات الإيرانية استخدمت المبنى مؤخراً لتنفيذ عمليات عسكرية، تحت غطاء مدني بتوجيه من الحرس الثوري.

وفي غرب إيران، قُتل خمسة أشخاص، وأصيب 25 آخرون في قصف استهدف مدينة همدان، بينما أعلن الجيش الإيراني مقتل ما لا يقل عن 18 من جنوده في محافظة مازندران شمالاً، و13 جندياً في هجوم على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوب البلاد، كما قُتل خمسة من عناصر الحرس الثوري، في هجمات على مدينتي دير وجام في بوشهر.

وأعلنت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم السبت الماضي إلى 787 شخصاً، مؤكدة أن الضربات طالت 131 مدينة، وتسببت بدمار واسع في البنى التحتية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال أمس الإثنين: “إن واشنطن كانت مستعدة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات مع طهران للتوصل إلى “اتفاق منصف”، إلا أنه “بات واضحاً أن تحقيق مثل هذا الاتفاق لم يعد ممكناً”.

من جهتها نفت الخارجية الإيرانية الادعاء بأنها تلقت مقترحات في المفاوضات الأخيرة في جنيف، ورفضتها، معتبرة أن هذه الادعاءات مجرد تبرير لشن الحرب، ومشيرة إلى أن ما يحدث اليوم بالمنطقة نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي، حيال جرائم إسرائيل في العامين الماضيين.