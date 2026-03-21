ملك البحرين والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

المنامة-سانا

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره جدد الرئيس الفرنسي إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة، مؤكداً دعم باريس لكل ما تتخذه المنامة من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وصون مكتسباتها.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.