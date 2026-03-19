قطر للطاقة.. اعتداءات إيران عطّلت 17% من طاقة تصدير الغاز

دبي-سانا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي، اليوم الخميس، أنّ الاعتداءات الإيرانية عطّلت 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتسبّبت بخسائر تقدّر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية.

وفي مقابلة مع رويترز، أوضح الكعبي أنّ اثنين من أصل 14 وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في قطر، إضافة إلى إحدى محطتي تحويل الغاز إلى سوائل، تضرّرت في هذه الاعتداءات غير المسبوقة.

وأشار الكعبي إلى أنّ أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي ⁠المسال سنوياً مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأوضح الكعبي أنّ شركة قطر للطاقة، المملوكة للدولة، قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى خمس سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين، وذلك ‌بسبب ⁠تضرر وحدتي المعالجة.

وعن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة منذ الـ28 من شباط الماضي، قال الكعبي: “لم يخطر ببالي قط حتى في أسوأ كوابيسي أن تتعرض قطر، والمنطقة، لمثل هذا الهجوم، ولا سيما من دولة مسلمة شقيقة في شهر رمضان وبهذه الطريقة”.

وشنّت إيران سلسلة اعتداءات على منشآت النفط والغاز في الخليج العربي، بما في ذلك اعتداء استهدف أمس الأربعاء مدينة رأس لفان الصناعية القطرية، وهي المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد، وأكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في العالم.