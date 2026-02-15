تركيا تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية

photo 2026 02 15 20 24 44 تركيا تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية
الأناضول

أنقرة-سانا

أدانت تركيا قرار إسرائيل القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أراضي دولة” تابعة لسلطات الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الأحد إنّ هذا التحرك “يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويهدف إلى فرض السيطرة على الضفة الغربية، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، وتهجير الشعب الفلسطيني، وتسريع الضم غير القانوني”.

وشدّدت الخارجية التركية على أن السياسات التوسعية لإسرائيل تقوّض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتلحق ضرراً بمنظور حل الدولتين.

وكانت الرئاسة الفلسطينية حذّرت في وقت سابق اليوم الأحد من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أراضي دولة”، مؤكدة أنه يُعد بمثابة ضمّ فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً ببدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.

