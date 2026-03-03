ويتكوف: التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال المفاوضات الأخيرة لم يكن ممكناً

واشنطن-سانا

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة كانت مستعدة في الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إيران للتوصل إلى “اتفاق منصف”، ولكن “بات من الواضح أن مثل هذا الاتفاق غير ممكن”.

وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، مساء أمس الإثنين: “إن المسؤولين الإيرانيين زعموا خلال المحادثات امتلاكهم “حقاً غير قابل للتصرف” في تخصيب كامل الوقود النووي الذي بحوزتهم”، موضحاً أن الجانب الأمريكي رد بالتأكيد على أن الرئيس الأمريكي يمتلك أيضاً “حقاً غير قابل للتصرف” في إيقاف البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل.

وأشار ويتكوف إلى أن المفاوضين الإيرانيين أعلنوا في اللقاء الأول عن امتلاكهم 460 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهو ما يكفي “لصناعة 11 قنبلة نووية”، لافتاً إلى أنهم “أعربوا عن فخرهم بتجاوز بروتوكولات الرقابة للوصول إلى هذا المستوى”.

وأضاف ويتكوف: إن المفاوضين الإيرانيين تصوروا أن بإمكانهم الحصول على تنازلات من خلال التهديد وممارسة الضغوط، واصفاً هذا النهج ب”الأحمق”.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران جولات من المفاوضات في مسقط وجنيف للتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، كان آخرها في ال26 من شباط المنصرم، إلا أن هذه المفاوضات انهارت مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد إيران يوم السبت الماضي.