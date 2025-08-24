مصر وألمانيا تبحثان هاتفياً التصعيد الإسرائيلي ومخاطر المجاعة في غزة

القاهرة-سانا

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني “يوهان فاديفول”، إلى اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في قطاع غزة.

وذكر بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الوزير عبد العاطي، أطلع نظيره الألماني، على مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة فور التوصل للاتفاق بهذا الصدد، محذراً من استمرار إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع.

وشدد الوزير المصري، بحسب البيان، على ضرورة التزام إسرائيل بضمان الإمدادات الإغاثية والطبية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، معرباً عن بالغ القلق إزاء التقارير المتزايدة حول الأوضاع الإنسانية في القطاع التي تؤكد على وجود مجاعة.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي “آي بي سي” أوضح في تقرير له، أن “أكثر من مليون فلسطيني بغزة يواجهون انعداماً حاداً بالأمن الغذائي”، وأن المجاعة تفشت في محافظة غزة اعتباراً من منتصف آب الجاري، محذراً من امتدادها إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع، في أيلول المقبل.

وحسب البيان، لفت وزير الخارجية الألماني إلى الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والوضع الإنساني داخله.