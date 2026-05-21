الأمم المتحدة تطلق خطة بـ 529 مليون دولار لدعم ملايين العائدين إلى أفغانستان ‏

جنيف-سانا‏

أطلقت الأمم المتحدة أمس الأربعاء – بالتعاون مع شركائها من المنظمات غير الحكومية ‏الوطنية والدولية – ” خطة الاستجابة للعائدين الأفغان لعام 2026″، بقيمة 529 مليون ‏دولار لدعم عودة ملايين الأفغانيين إلى بلادهم من إيران وباكستان.‏

و تتوقع خطة الاستجابة التي أُطلقت في العاصمة الأفغانية كابول، عودة ما يقدر بـ 1.7 ‏مليون شخص إضافي من إيران، و1.1 مليون شخص من باكستان، حتى نهاية العام ‏الجاري.‏

وفي هذا الصدد، قال” تاج الدين أويوالي” القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة في ‏أفغانستان: “لا يقتصر الأمر هنا على كونه حدثاً حدودياً قصير الأمد، بل هو تحدٍ ‏ديموغرافي وتنموي عميق يتطلب استجابة مستدامة، وقائمة على المبادئ، وممولة ‏بالكامل”، حيث عاد منذ أيلول 2023، نحو 5.9 ملايين أفغاني إلى البلاد ،وهي زيادة ‏تتراوح بين 10 ‏و12 في المئة من إجمالي سكان أفغانستان في غضون ما يزيد قليلاً على ‏عامين. ‏

وأوضح أن النساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف العائدين، “وكثير منهم وُلدوا ونشؤوا ‏خارج أفغانستان؛ وبالتالي فإن صلاتهم بمجتمعاتهم الأصلية إما ضعيفة أو منعدمة تماماً”.‏

وبرغم تأكيده على أهمية المساعدة الإنسانية الفورية في نقاط الاستقبال، إلا أن المسؤول ‏الأممي حذر من أنه في غياب استثمارات متوسطة الأجل في مجالات سبل العيش، ‏والإسكان، والمياه النظيفة، والصحة، والحماية، “سنواجه خطر حدوث موجات نزوح ‏ثانوية، وتفاقم الفقر، ونشوء توترات اجتماعية ستطال كلاً من العائدين والمجتمعات ‏المضيفة على حد سواء”.‏

و حثت الأمم المتحدة الجهات المانحة على تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين ‏والعائدين لعام 2026 بالكامل، للحيلولة دون تفاقم أزمة العمل الإنساني والحماية، ‏ولإرساء دعائم التعافي، وإعادة الاندماج المستدام، وبناء القدرة على الصمود لدى ملايين ‏الأفغان.‏