المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 21 من أيار 2026

دمشق:

1 -ندوة بعنوان “إحياء ذكرى يوم الحزن عند الشركس”، بمشاركة الأستاذ عدنان قربطاي والدكتور نزار أباظة والدكتور وائل ميرزا، وتديرها الدكتورة مي داغستاني، في مقر اتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة تقوية امتحانية مجانية في (اللغة العربية) لطلاب شهادة التعليم الأساسي، يقدمها الأستاذ عمر عبد الله، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – ورشة للأطفال بعنوان “مهارات اللغة العربية”، بإشراف الأستاذ محمود علي والأستاذة ديالا شاويش، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – نشاط للأطفال بعنوان “أهلا بالعيد”، في المركز الثقافي ببرزة، الساعة الـ 4 عصراً.

5- عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “قلباً وقالباً ” و”العصر الجليدي: مسار تصادمي”، في سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان “فضل الليالي العشر وعيد الأضحى” للأستاذة سلوى شلة، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4:30 عصراً.

7 – ندوة بعنوان “استكشاف جماليات فن العمارة الإسلامية”، بإشراف التربوية صباح ملص والأستاذ بلال المصري، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – عرض الجلسة التاسعة والعشرين من الصالون الفكري الأدبي بعنوان “الشعر واللغة السابقة.. قراءات في عالم المعري”، إدارة الحوار د. إبراهيم منصور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

9 – محاضرة بعنوان “القصائد الدينية الملحنة”، يلقيها الباحث أحمد بوبس، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

10 – جلسة حوار ثنائية للأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش، والمستشارة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، في مقر جمعية بداية بباب شرقي، الساعة الـ 5:30 مساء.

11 – أمسية غنائية بعنوان “بوح” لجوقة شاماري، بقيادة ريبال الخضري، في دار الأوبرا، الساعة الـ 7:30 مساءً.

12 – عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “دور الأهل في تنمية شخصية الطفل” للدكتورة سلسبيل أمين، في المركز الثقافي العربي بقطنا قاعة المكتبة العامة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “اليوم العالمي للنحل.. درس في الاستدامة والعمل الجماعي” للمهندس جمال سلام، في المركز الثقافي بجيرود، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – ندوة بعنوان “من دون تدخين بداية لحياة خالية من الأمراض القاتلة”، تقدمها الدكتورة غيداء كمار والدكتورة رشا رعد، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان “التنوع الثقافي من أجل التنمية والحوار” للأستاذ سامي بشير، في المركز الثقافي العربي بالتل، قاعة المكتبة العامة، الساعة الـ 5 مساء.

5 – جلسة حوار مفتوح ضمن ملتقى نيسان الثقافي، عن الحراك السياسي المطلوب ودور الأحزاب، بمشاركة محمد منير الفقير وعبد الله فاضل والمهندس نزار صمادي، في جرمانا ساحة السيوف بناء نيسان الثقافي، الساعة الـ 6:30 مساء.

حمص:

1-عرض مسرحية “تحت الصفر”، تأليف قاسم مطرود وإخراج إبراهيم سرميني، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – عرض فيلم “القربان” ضمن ثلاثية إياد الجرود، في مركز هارموني – شارع الأظن، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

1 – ندوة بعنوان “مسؤولية الصحافة”، يقدمها الأساتذة مصعب الياسين، محمد أمين الرمضان، شحود الجدوع، باسل المحمد، ياسر الروح، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – أمسية موسيقية في سينما سلمية، بمشاركة العازفين غيث نضال الماغوط، وسلمى نصر، وإيما نيسلون، وأسامة خديجة، الساعة الـ 7 مساء.

طرطوس:

1 – جلسة أدبية ثقافية منوعة بمشاركة عدد من الشعراء والأدباء والفنانين، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – عرض فيلم الدراما الأمريكي “ما الذي يضايق غيلبرت غريب”، في بيت حرير بالدريكيش الساعة الـ 5 مساء.

اللاذقية:

محاضرة بعنوان “تحليل بلاغي ولغوي لآيات الحج” للدكتور أحمد خالد شريقي، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1 – نشاط خاص بالأطفال بعنوان “نتعلم ونمرح معاً”، في المركز الثقافي بدير حافر، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 -محاضرة بعنوان “إستراتيجيات التعلم النشط”، للمعلمة سمر علي ددش، في المركز الثقافي بالواحة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – مناقشة كتاب “الهشاشة النفسية” للدكتور إسماعيل عرفة، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

4 – أمسية شعرية لنخبة من شعراء سوريا، ومحاضرة بعنوان “تربية الملكة الشعرية”، للدكتور أسامة العيسى، ضمن فعاليات مهرجان البحتري الشعري، في المركز الثقافي بمنبج الساعة الـ 3 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان: قراءة في كتاب “أصداء البحر والأيام” تأليف الدكتور فايز الداية، تلقيها الأديبة رولا عبد الحميد، في المركز الثقافي بالعزيزية الساعة الـ 5 مساء.

6 – عرض أفلام “إغراء، سوبر ماريو غالاكسي، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.