ألمانيا تقترح إعطاء أوكرانيا صفة “عضو شريك” في الاتحاد الأوروبي بانتظار انضمامها الكامل

بروكسل-سانا

اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس، إعطاء أوكرانيا صفة “عضو شريك” في الاتحاد الأوروبي بانتظار منحها العضوية الكاملة التي ستستغرق وقتاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميرتس قوله في رسالةٍ إلى قادة الاتحاد: “من الواضح أننا لن نتمكن من إتمام عملية الانضمام في المستقبل القريب، نظراً إلى العقبات الكثيرة والتعقيدات السياسية لإجراءات التصديق، وبناءً على ذلك ندعو إلى منح كييف صفة “عضو شريك”، وهي “خطوة حاسمة” قبل العضوية الكاملة.

وأوضح ميرتس أن هذه الصفة ليست إطلاقاً عضوية “مخففة”، إذ دأبت أوكرانيا على رفض مختلف المقترحات التي تهدف إلى تأخير انضمامها.

وضَمَّنَ ميرتس رسالته الموجهة إلى عدد من مسؤولي الاتحاد من بينهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شرحاً مفصّلاً لما يمكن أن يكون عليه الوضع القانوني لـ”العضو الشريك”.

وأشار إلى أن هذه الصفة ستتيح لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، وأن يكون لها مفوض أوروبي “شريك” (من دون حقيبة)، وأعضاء “شركاء” في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ”عضوية كاملة” في الاتحاد الأوروبي، ويفضل أن يكون ذلك سنة 2027.

وحصلت أوكرانيا في كانون الأول من عام 2023 على صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد، لكن مفاوضات ضمّها تعثرت بسبب استخدام هنغاريا في عهد رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان حق النقض (الفيتو)، لكن فوز خليفته بيتر ماديار في الانتخابات في الـ 12 من نيسان الماضي شكّل نقطة تحوّل، وتأمل ألمانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالتالي في أن تبدأ المفاوضات في شأن انضمام أوكرانيا رسمياً، علماً أن محادثات غير رسمية في هذا الصدد سبق أن عقدت مع كييف.

ويُتوقع أن تكون هذه المفاوضات طويلة وشاقة، ولا سيما فيما يتعلق بالزراعة، حيث تُعَدّ أوكرانيا دولة منتجة مهمة في قطاع الصناعات الغذائية، وتشكل قدراتها في هذا المجال مصدر قلق لبعض الدول، ومن بينها فرنسا.