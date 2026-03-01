أردوغان يؤكد دعم بلاده لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة دبلوماسياً

-وكالة الأنضول

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر الوسائل الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان أن حل المشاكل والأزمات عبر الدبلوماسية والتفاوض هو الخيار الأمثل، وأن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان إرساء بيئة سلمية في أسرع وقت، معرباً عن حزنه إزاء الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت وعن تمنياته لهذا البلد بالسلامة والأمان.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 20 آخرين، جميعهم من جنسيات أجنبية جراء الاعتداءات الإيرانية.

وتتعرض كل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

