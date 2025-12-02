خلال تشرين الثاني الماضي… 154 هزة أرضية تضرب العراق

النشاط الزلزالي في العراق

بغداد-سانا

أعلن قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية عن تعرّض البلاد لـ 154 هزة أرضية خلال الشهر الماضي.

ونقل موقع قناة السومرية نيوز عن قسم الرصد قوله في بيان: إن “التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخارطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر تشرين الثاني، تضمن تسجيل 188 هزة أرضية، منها 154 هزة داخل العراق و34 هزة خارج العراق وقرب حدوده”.

وأوضح البيان أن “مقدار قوة الهزات تراوح بين (1-4.6) درجات، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (7-38) كم”، مشيراً إلى أن “النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق وتحديداً في محافظة ديالى (خانقين، بدرود، كفري)، حيث وصل فيها عدد الهزات الأرضية إلى 120 هزة”.

ولفت البيان إلى أنه لم تسجل أية خسائر بشرية أو مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي.

