القوات المسلحة الأردنية: إسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة

عمان-سانا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت صباح اليوم الجمعة، ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي وكانت تستهدف أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله: إن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت أعمالها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد، داعياً المواطنين إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.

وكان الجيش الأردني أعلن أمس الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ‏ثمانية صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة.‏