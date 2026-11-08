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الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الدمام وبقيق والأحساء

a76dee1a d13a 4852 aed9 e1a04e775238 v3 860x484 1 1 الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الدمام وبقيق والأحساء
لوغو الدفاع المدني السعودي - الرياض - وكالة الأنباء السعودية

الرياض-سانا‏

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد زوال الخطر عن محافظات الدمام وبقيق ‏والأحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عقب إنذارات طوارئ أُطلقت في ‏وقت سابق لتحذير السكان.‏

وأوضح الدفاع المدني، في بيانات منفصلة نشرها عبر منصة “إكس” أن الحالة التي ‏استدعت إطلاق الإنذارات انتهت، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ‏الجهات المختصة، وتجنب التجمهر والتصوير.‏

ولم يوضح الدفاع المدني في بياناته طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذارات، كما لم ‏يتضمن الإعلان تحديد أسباب الحالة أو تفاصيلها.‏

وكانت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في السعودية أصدرت في وقت ‏سابق اليوم تنبيهات لسكان المحافظات الثلاث، للتحذير من خطر محتمل، قبل أن يعلن ‏الدفاع المدني زواله.‏

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