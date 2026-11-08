الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الدمام وبقيق والأحساء

الرياض-سانا
أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد زوال الخطر عن محافظات الدمام وبقيق والأحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عقب إنذارات طوارئ أُطلقت في وقت سابق لتحذير السكان.
وأوضح الدفاع المدني، في بيانات منفصلة نشرها عبر منصة “إكس” أن الحالة التي استدعت إطلاق الإنذارات انتهت، داعياً السكان إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب التجمهر والتصوير.
ولم يوضح الدفاع المدني في بياناته طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذارات، كما لم يتضمن الإعلان تحديد أسباب الحالة أو تفاصيلها.
وكانت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في السعودية أصدرت في وقت سابق اليوم تنبيهات لسكان المحافظات الثلاث، للتحذير من خطر محتمل، قبل أن يعلن الدفاع المدني زواله.